De Ketelaere ha segnato due gol contro gli Stati Uniti durante i Mondiali, diventando il protagonista della partita. Dopo un inizio difficile nel torneo, il giocatore belga ha trovato la rete, portando un contributo decisivo alla squadra. La sua prestazione si distingue come la prima di rilievo nel corso della competizione, dopo aver avuto difficoltà nelle prime tre gare. La sua presenza in campo si è fatta notare grazie alle due marcature che hanno influenzato l’esito della partita.

Finalmente decisivo, Charles De Ketelaere. Con il suo talento sconfinato. Dopo una prima parte di Mondiale americano opaca, faticando nelle tre gare da titolare e venendo sempre sostituito da Garcia a partita in corso, il 25enne attaccante di Bruges è esploso nella vittoria agli ottavi di finale, 4-1 contro gli Stati Uniti, con due gol e l’assist per Vanaken. Una prestazione da assoluto protagonista. "Il giorno più bello della mia carriera calcistica", lo ha definito lo stesso CDK a fine partita. Il giocatore è passato dalla polvere alle stelle, con i media belgi che lo avevano messo nel mirino dopo le incertezze delle prime quattro partite.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Il belga protagonista ai Mondiali: due gol agli Stati Uniti. De Ketelaere, messaggio (doppio) alla Dea

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