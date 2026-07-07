Storico De Ketelaere! 3° atalantino nella storia a segnare un gol ai Mondiali primo a far doppietta

Charles de Ketelaere è diventato il terzo giocatore dell’Atalanta a segnare una doppietta ai Mondiali, dopo Glenn Strömberg e Claudio Caniggia. È il primo nella storia del club a riuscirci in questa occasione. La sua doppietta ha contribuito a portare la squadra a un risultato importante nel torneo internazionale. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di media e tifosi.

Cosa hanno in comune Glenn Strömberg, Claudio Caniggia e Charles de Ketelaere? All’apparenza poco o nulla, se non aver brillato con la maglia dell’Atalanta. E invece c’è molto di più: sono gli unici nerazzurri ad essere riusciti a segnare un gol ai Mondiali. I primi due ci erano riusciti a Italia ’90, mentre il belga si è unito a questa cerchia molto esclusiva in un’altra notte italiana estiva, un po’ diversa, tra lunedì 6 e martedì 7 luglio, sbloccando il conto nerazzurro in questa rassegna iridata realizzando addirittura una doppietta. Questo sì, un primato assoluto: Caniggia aveva segnato 2 reti, ma non nella stessa gara. Le sue marcature entrambe decisive erano arrivate agli ottavi contro il Brasile (1-0) e poi contro l’Italia in semifinale per l’1-1 poi antipasto dei rigori vinti dalla sua Argentina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Beh' con Maldini passavano 7/8 mesi perché il prezzo lo faceva lui! Botman e Renato Sanchez ..8 mesi perché il prezzo lo faccio io eh!? Piano B, un mese poi piano C ..De ketelaere telenovela infinita perché il prezzo lo faceva lui eh!?!37 milioni per un CADA x.com

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