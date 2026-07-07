De Ketelaere ha segnato una doppietta contro gli Stati Uniti ai Mondiali, diventando il primo calciatore dell’Atalanta a riuscirci in una partita della fase finale del torneo. La sua prestazione ha portato alla prima doppietta di un calciatore atalantino in una partita dei Mondiali. La doppietta rappresenta un record storico per il club e per il giocatore stesso.

MONDIALI. Per il talento belga non si tratta soltanto di una prestazione da incorniciare, ma anche di un traguardo storico: De Ketelaere è infatti il primo calciatore dell’Atalanta a realizzare una doppietta in una partita della fase finale della Coppa del Mondo. Serata da ricordare per Charles De Ketelaere, protagonista assoluto del successo del Belgio per 4-1 sugli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale 2026. L’attaccante dell’Atalanta ha firmato una splendida doppietta nel primo tempo, indirizzando la sfida e trascinando i Diavoli Rossi verso i quarti di finale, dove affronteranno la Spagna. Per il talento belga non si tratta... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - De Ketelaere nella storia, doppietta agli Usa: è il primo atalantino a riuscirci ai Mondiali

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