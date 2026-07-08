Al Sesana si apre ufficialmente la stagione del trotto con il 73° Gran Premio Nello Bellei. L’ufficio tecnico ha assegnato i numeri di partenza ai cavalli iscritti alla corsa. L’evento si svolgerà a Montecatini Terme e rappresenta il primo grande appuntamento della stagione. La manifestazione coinvolge diversi concorrenti, pronti a sfidarsi sulla pista per aggiudicarsi il trofeo. La corsa si terrà nelle prossime ore, con i partecipanti già in posizione di partenza.

Montecatini Terme, 8 luglio 2026 – È tutto pronto per il primo, grande appuntamento della stagione del trotto al Sesana. L’ ufficio tecnico del Sesana ha provveduto all’assegnazione dei numeri di partenza ai cavalli iscritti al 73° Gran Premio Nello Bellei. Sabato 11 luglio il trotter termale torna al centro della scena nel panorama ippico nazionale con una delle corse faro del circuito classico dei quattro anni. Corsa di gruppo III sulla selettiva distanza dei 2040 metri (partenza con l’autostart) ed un montepremi complessivo di circa 35 mila euro. Nelle corse dei cavalli il montepremi viene diviso in proporzione al piazzamento raggiunto dal primo al quinto posto e prevede una quota per il proprietario, una per l’allenatore ed una per il guidatore, ecco perché si parla sempre di montepremi complessivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 73° Gp Nello Bellei: al Sesana entra nel vivo la stagione del trotto

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