il sesana delle grandi sfide la corsa di trotto montato

Al centro dell’attenzione torna al Sesana la gara di trotto montato, una disciplina molto praticata e seguita in Francia. La competizione, che coinvolge i cocchi e i cavalli, richiama appassionati e addetti ai lavori. La manifestazione si svolge in un contesto tradizionale, con partecipanti che si sfidano su un percorso appositamente predisposto. La corsa rappresenta uno degli appuntamenti principali del calendario equestre locale.

Torna al Sesana la corsa di trotto montato, una specialità particolarmente diffusa ed apprezzata in Francia. L’idea di portare il montè in Italia è opera del manager Vanni Parenti negli anni ‘90 quando alla ricerca di nuove idee da proporre al settore guardava paesi dove l’ippica era ed è tutt’oggi ben sviluppata e valorizzata come Francia e Svezia. Il Sesana diventa così l’unico ippodromo italiano a mandare in scena uno spettacolo del genere dove il cavallo mantiene lo stesso passo delle corse al trotto ma invece di avere il guidatore dietro sul sulky mette la sella. In pratica è un mix tra due discipline, trotto e galoppo, infatti per l’occasione salgono in sella amazzoni e fantini, pochi invece i driver che amano questa specialità, Alessio Vannucci in cima alla lista.🔗 Leggi su Lanazione.it

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