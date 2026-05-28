Al Cohiba la stagione estiva entra nel vivo

Notizia in breve

Dal 29 maggio, il chiosco “Cohiba” in baia di Sistiana ha aperto la stagione estiva. Lo stabilimento balneare e il bar sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 21, mentre il ristorante serve dalle 12 alle 15:30 e dalle 17 in poi. La struttura è operativa con questi orari fino a data da definirsi.