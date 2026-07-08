Ieri in Campania sono state effettuate perquisizioni presso le sedi del Napoli e del Bari. La notizia si aggiunge a una giornata caratterizzata da diverse attività investigative nella regione. La sala della Dogana di Avellino ha registrato un'alta affluenza di persone, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui soggetti coinvolti. Non sono stati forniti comunicati ufficiali riguardo alle ragioni delle perquisizioni o alle eventuali conseguenze.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 7 luglio 2026. Avellino. L’affollata sala della Dogana di Avellino fresca di restauro, si scioglie in un grande applauso quando l’assessore Luca Cipriano, in occasione della presentazione del cartellone degli eventi estivi, conferma che non ci saranno i fuochi d’artificio, a tutela dell’ambiente nonché degli animali per i quali, non a casa, il sindaco Nello Pizza ha istituito una delega ad hoc. (LEGGI QUI) Benevento. Blitz antidroga e conferma dei domiciliari. Si è svolta questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Benevento l’udienza di convalida dell’arresto di Maurizio Arena, 46enne di Montesarchio, al termine della quale il giudice ha confermato gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: perquisizioni presso le sedi del Napoli e del Bari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi indagati per bancarotta, perquisizioni nelle sedi del Napoli e del Bari. I conti in rosso e la plusvalenza negataNelle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno perquisito le sedi del Napoli e del Bari, due club collegati alla famiglia dell’imprenditore.

Perquisizioni alle sedi di Napoli e Filmauro: indagine sui De Laurentiis per il bilancio del BariPerquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Bari Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl.

Argomenti più discussi: Perquisizioni nelle sedi di Napoli e Bari, indagati i De Laurentiis; Perquisizioni nelle sedi di Bari, Napoli e Filmauro: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis; Quattro arresti per la bomba a casa Ranucci. I pm: Agivano su commissione; Attentato a Ranucci, quattro arresti: sospettati partiti dalla Campania, esplosivo ad alto potenziale.

Controlli a tappeto nei Quartieri Spagnoli di Napoli A Napoli, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nei Quartieri Spagnoli e nel centro storico, effettuando perquisizioni mirate in luoghi pubblici e abitazioni di persone già monitorate, per comb… ift.tt/AuRWV x.com

Tre interventi del Soccorso alpino ieri in CampaniaDomenica di superlavoro quella di ieri per il Soccorso alpino e speleologico della Campania. Gli operatori sono stati impegnati in due interventi in contemporanea in costiera amalfitana e poi anche ... ilmattino.it