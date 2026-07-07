Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi indagati per bancarotta perquisizioni nelle sedi del Napoli e del Bari I conti in rosso e la plusvalenza negata

Nelle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno perquisito le sedi del Napoli e del Bari, due club collegati alla famiglia dell’imprenditore. Sono stati sequestrati documenti e computer. La procura ha iscritto nel registro degli indagati il presidente e il suo figlio, sospettati di bancarotta fraudolenta. Le indagini riguardano presunte irregolarità nei conti, tra cui la gestione di plusvalenze e perdite finanziarie non dichiarate.

Questa mattina la Guardia di Finanza ha fatto scattare una serie di perquisizioni nelle sedi del Napoli e del Bari, le due società calcistiche collegate alla famiglia dell’imprenditore cinematografico Aurelio De Laurentiis. L’inchiesta, guidata dal procuratore capo di Bari Roberto Rossi, vede indagati sia Aurelio De Laurentiis sia il figlio Luigi, presidente del club pugliese. Le accuse sul tavolo dei magistrati sono diverse: si va dalle false comunicazioni sociali (ovvero il presunto falso in bilancio per l’anno 2024 del Bari) fino alla bancarotta fraudolenta. La Procura ha infatti chiesto formalmente l’apertura della liquidazione giudiziale, una procedura che di fatto corrisponde alla richiesta di fallimento per la società biancorossa. 🔗 Leggi su Open.online

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? Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false co x.com

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