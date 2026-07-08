Nel primo semestre, Cedacri ha registrato ricavi per 254 milioni di euro, con un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società ha anche ridotto la leva finanziaria. Cedacri è una società di servizi IT per il settore bancario controllata dal gruppo Ion. La crescita dei ricavi si inserisce in un contesto di miglioramento dei conti e di gestione finanziaria.

Conti in crescita per Cedacri, società di servizi IT per il settore bancario controllata dal gruppo Ion. Nel primo semestre la società della galassia del miliardario Andrea Pignataro ha registrato ricavi per 254 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'ebitda adjusted, ovvero il margine operativo lordo rettificato, è cresciuto del 43% raggiungendo i 124 milioni di euro, con una marginalità pari al 49% dei ricavi. La crescita dell'ebitda, secondo quanto riferito da fonti finanziarie, ha contribuito al miglioramento della leva finanziaria netta, scesa in un anno da 4,62 a 3,34 volte l'ebitda adjusted pro-forma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I ricavi di Cedacri crescono del 5% nel semestre, riduce la leva finanziaria

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