Gruppo Renault | crescono i ricavi nel primo trimestre del 2026 In calo le vendite Dacia

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo automobilistico ha registrato un incremento del 7,3% nei ricavi, raggiungendo i 12,53 miliardi di euro. La crescita è stata alimentata principalmente dalla vendita di veicoli ibridi ed elettrici. Tuttavia, le vendite di uno dei marchi principali del gruppo hanno mostrato una diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati riflettono le variazioni nelle performance del settore in questo primo scorcio dell’anno.

Il primo trimestre del 2026 per Renault si è chiuso in modo davvero positivo. È quanto emerge dai dati sui tre mesi iniziali dell'anno, pubblicati dal gruppo francese nella giornata di giovedì 23 aprile. Tra gennaio e marzo 2026 si è infatti verificata una forte crescita con un aumento dei ricavi del 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, oltre le aspettative, con un fatturato pari a 12,53 miliardi di euro. Risultati molto positivi per Renault Group, con dati incoraggianti sia per quanto riguarda le autovetture che per i veicoli commerciali. Il fatturato proveniente dal ramo Auto è infatti aumentato del 6,5% rispetto al primo trimestre del 2025, con un risultato pari a 10,81 miliardi di euro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gruppo Renault: crescono i ricavi nel primo trimestre del 2026. In calo le vendite Dacia Notizie correlate Leggi anche: I ricavi di EssilorLuxottica nel primo trimestre crescono del 10,8% Porsche, vendite in calo del 15% nel primo trimestreLa casa automobilistica tedesca Porsche ha venduto nel primo trimestre del 2026 un totale di 60. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Renault Group, ricavi su ma volumi giù: cosa dice il primo trimestre; Renault, cresce il fatturato nei primi tre mesi del 2026; Renault, nel 1Q accelera il fatturato a 12,5 miliardi nonostante calo immatricolazioni dovuto a Dacia; Renault batte le attese nel primo trimestre: ricavi a 12,5 miliardi (+7,3%) trainati da partner e elettrificazione. Gruppo Renault: crescono i ricavi nel primo trimestre del 2026. In calo le vendite DaciaI dati pubblicati da Renault Group sui primi tre mesi dell'anno mostrano un aumento dei ricavi del 7,3% e un fatturato pari 12,53 miliardi di euro, trainato soprattutto da veicoli ibridi ed elettrici. gazzetta.it Renault, nel 1Q accelera il fatturato a 12,5 miliardi nonostante calo immatricolazioni dovuto a Dacia(Teleborsa) - Il gruppo Renault ha registrato una forte crescita delle vendite nel primo trimestre del 2026. I ricavi di gruppo ammontano a 12,53 miliardi di euro, in aumento del 7,3% e dell'8,8% a ta ... finanza.repubblica.it Bridger e Striker, un Suv ed un crossover, saranno fra le prossime novità del Gruppo Renault facebook