I ricavi di EssilorLuxottica nel primo trimestre crescono del 10,8%

Nel primo trimestre dell'anno, la società ha registrato ricavi per circa 7,1 miliardi di euro, con un aumento del 10,8% a tassi di cambio costanti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A tassi di cambio correnti, invece, l'incremento è stato del 4,1%. Questi dati rappresentano la prima crescita significativa dopo i periodi di calo degli ultimi mesi.

Nel primo trimestre dell'anno EssilorLuxottica ha registra un fatturato a 7.127 milioni di euro, in crescita del 10,8% a cambi costanti e del 4,1% a cambi correnti. I nuovi stili Optics degli Ai glasses Ray-Ban "partono con ottimi risultati", afferma il gruppo, che prevede "in media nei prossimi cinque anni, a cambi costanti, di realizzare una solida crescita dei ricavi totali, con una crescita sostanzialmente allineata dell'utile operativo adjusted". "Il terzo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra conferma, ancora una volta, la forza e la rilevanza della nostra visione e la capacità di tradurre le strategie in risultati concreti". Lo affermano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica commentando i risultati dei primi tre mesi dell'anno.🔗 Leggi su Lanazione.it

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