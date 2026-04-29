I pronostici di mercoledì 29 aprile | Champions League Saudi Pro League e non solo

Mercoledì 29 aprile si giocano diverse partite di rilievo, tra cui la semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. Allo stesso tempo, sono in programma incontri in vari campionati internazionali, tra cui la Saudi Pro League. All’Atletico Madrid si sfidano due approcci tattici diversi, entrambi orientati al pragmatismo, in un match che promette di essere interessante dal punto di vista strategico.

I pronostici di mercoledì 29 aprile, c’è la semifinale di Champions League Atletico Madrid-Arsenal e altre partite in giro per il mondo Al Metropolitano si affrontano due filosofie che, pur partendo da presupposti opposti, si sono incontrate nel segno del pragmatismo. L’ Atletico Madrid, quest’anno insolitamente prolifico (34 gol in Champions, record storico del club), sfida l’ Arsenal, una macchina difensiva quasi perfetta (solamente 5 gol subiti tra League Phase e fase ad eliminazione diretta) ma che arriva a Madrid con i nervi tesi per via di una Premier che sta scivolando via. È la sfida tra chi la coppa l’ha sfiorata tre volte e chi una, un duello tra “incompiute” di lusso che sognano la finale di Budapest.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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