I piccoli hanno davvero rovinato il wrestling?
Durante un evento di wrestling, alcuni spettatori hanno lanciato oggetti sul ring e urlato insulti contro i wrestler sul quadrato. La scena si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con alcuni presenti che hanno ripreso la scena con il cellulare. Le immagini mostrano i lanci di bottiglie di plastica e altri oggetti, mentre i wrestler cercavano di proseguire l'incontro. La sicurezza presente ha cercato di calmare gli animi senza riuscirci immediatamente.
Amici ed amiche di Zonawrestling.net, un saluto a tutti voi dal vostro Dario Rondanini, di nuovo con voi per un nuovo appuntamento settimanale. In questo periodo nel mondo del wrestling made in WWE è successa una cosa molto particolare, forse per alcuni anche strana, che sta inevitabilmente monopolizzando l’attenzione di tutti e occupando il dibattito nella community, soprattutto online. Ovviamente mi riferisco all’inaspettata vittoria del WWE Championship da parte di Sami Zayn, che a Night of Champions, in terra araba, è andato a realizzare un’impresa sconfiggendo Cody Rhodes e Gunther diventando il nuovo WWE Champion. Questa vittoria è il “pretesto”, o se volete il “gancio”, per affrontare l’argomento di oggi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
FULLGinseng spirit meets reincarnated general;rich MIL adores her and showers fine betrothal gifts
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