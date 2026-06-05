A quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, Marco Poggi ha rilasciato un'intervista a Quarto Grado, affermando che le accuse hanno danneggiato l'immagine della sorella. Ha criticato le indagini e le procedure giudiziarie, sottolineando come tutto abbia influenzato la memoria di Chiara. La sua dichiarazione si concentra sul danno all'immagine e sulla percezione pubblica della vicenda.

A quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il fratello Marco torna a parlare pubblicamente in una lunga intervista alla trasmissione Quarto Grado. In un'anticipazione diffusa dalla trasmissione, Marco esprime tutto il suo dolore per come, negli anni, è stata raccontata la vicenda della sorella. "La cosa che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di Chiara", afferma. Parole che arrivano in un momento in cui il delitto di Garlasco è tornato al centro dell'attenzione a seguito della nuova inchiesta della Procura di Pavia. Marco Poggi, che non è mai stato indagato ed è parte civile nel procedimento, racconta di aver sofferto anche per le numerose ipotesi e accuse circolate nel tempo sul suo conto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Caso Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: "Hanno rovinato l'immagine di Chiara"

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GARLASCO: LA VERITÀ SCOMODA SU MARCO POGGI E IL SILENZIO ASSORDANTE DELLA FAMIGLIA DI CHIARA POGGI

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Caso #Garlasco, a #Quartogrado domani, venerdì #5giugno, in esclusiva l' #intervista a #MarcoPoggi. (..) cerchi di trovare un po' un tuo equilibrio. Sai che non puoi farci niente Ci siamo tornati dentro forse ancora più di prima. (..) #ChiaraPoggi Ascolta e gu x.com

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