I mosaici più piccanti di Roma | li puoi vedere nell’area archeologica di Ostia

Notizia in breve

Nell’area archeologica di Ostia Antica sono stati scoperti mosaici che raffigurano scene sessualmente esplicite. Le opere datano al I secolo d.C. e sono state trovate in un edificio privato. Gli studiosi hanno confermato che si tratta di rappresentazioni di natura erotica, tipiche di alcune case romane dell’epoca. I mosaici sono stati sottoposti a restauro e ora sono visibili al pubblico. La scoperta ha suscitato interesse tra gli archeologi e gli storici dell’arte.