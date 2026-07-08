I mosaici più piccanti di Roma | li puoi vedere nell’area archeologica di Ostia
Nell’area archeologica di Ostia Antica sono stati scoperti mosaici che raffigurano scene sessualmente esplicite. Le opere datano al I secolo d.C. e sono state trovate in un edificio privato. Gli studiosi hanno confermato che si tratta di rappresentazioni di natura erotica, tipiche di alcune case romane dell’epoca. I mosaici sono stati sottoposti a restauro e ora sono visibili al pubblico. La scoperta ha suscitato interesse tra gli archeologi e gli storici dell’arte.
Quando pensiamo all’arte, spesso ci vengono in mente solo musei silenziosi e statue immobili, ma nell’ area archeologica di Ostia Antica c’è una Roma molto più sfacciata, quotidiana e sorprendente: tra pavimenti decorati, figure allusive e scene che oggi fanno sorridere o arrossire, i mosaici più piccanti dell’antichità ci raccontano un mondo antico meno castigato di quanto immaginiamo. E il bello è che tutto questo si può ancora vedere camminando tra le rovine. Una Roma antica senza filtri: i mosaici più piccanti di Ostia Antica. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Ostia Antica i mosaici non erano semplici decorazioni: funzionavano come immagini parlanti. 🔗 Leggi su Funweek.it
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