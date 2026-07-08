I funerali di Francesca Tucci 24 anni morta al Cardarelli dopo un intervento costato diecimila euro
I funerali di Francesca Tucci, 24 anni, sono stati celebrati questa mattina ad Afragola, in provincia di Napoli. La giovane è deceduta al Cardarelli dopo un intervento chirurgico. L’operazione ha avuto un costo di diecimila euro. La salma è stata portata nella chiesa locale per la cerimonia funebre. La famiglia ha preso parte alle esequie, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.
Le esequie della giovane si sono svolti questa mattina ad Afragola, la cittadina della provincia di Napoli nella quale viveva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
24enne morta al Cardarelli, protesta silenziosa di amici e parenti
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