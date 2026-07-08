I funerali di Francesca Tucci 24 anni morta al Cardarelli dopo un intervento costato diecimila euro

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I funerali di Francesca Tucci, 24 anni, sono stati celebrati questa mattina ad Afragola, in provincia di Napoli. La giovane è deceduta al Cardarelli dopo un intervento chirurgico. L’operazione ha avuto un costo di diecimila euro. La salma è stata portata nella chiesa locale per la cerimonia funebre. La famiglia ha preso parte alle esequie, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.