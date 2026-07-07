Al Cardarelli si è svolto un sit-in dei familiari di una giovane donna deceduta a 24 anni due giorni dopo un intervento chirurgico. I familiari chiedono giustizia e accusano di averla lasciata sola nel momento del bisogno, sottolineando che i soccorsi sarebbero stati tardivi e insufficienti. La manifestazione si è svolta di fronte all’ospedale più grande del Mezzogiorno.

«Francesca si è spenta due giorni dopo un’operazione programmata nell’ospedale più grande del Mezzogiorno. Riteniamo che sia stata lasciata sola nel momento del bisogno, che si sia disperata per chiedere attenzione, e che i soccorsi non siano stati tempestivi né adeguati. Per ore i suoi cari hanno atteso qui fuori, senza che nessuno avesse la dignità umana di darci delle risposte». A parlare è Antonio Tucci, il fratello della ragazza di 24 anni, deceduta giovedì scorso all'ospedale Cardarelli di Napoli in seguito ad un doppio intervento chirurgico, il primo programmato in regime di intramoenia ed eseguito il 29 giugno. Stamattina, familiari ed amici si sono organizzati in un sit-in all'esterno della struttura ospedaliera. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Al Cardarelli il sit-in dei familiari di Francesca Tucci, morta a 24 anni dopo un intervento chirurgico: «Chiediamo giustizia»

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TRAGEDIA IN ITALIA: 24ENNE MUORE DOPO UN DOPPIO INTERVENTO AL CARDARELLI. LA FAMIGLIA DENUNCIA

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