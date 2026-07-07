Napoli sit-in al Cardarelli per Francesca Tucci morta a 24 anni dopo un intervento Domani ad Afragola i funerali

Notizia in breve

Amici e parenti si sono riuniti in silenzio davanti all'ospedale con uno striscione che chiede giustizia, dopo la morte di una giovane di 24 anni avvenuta a seguito di un intervento. Tre medici sono stati iscritti nel registro degli indagati. I funerali sono programmati per domani ad Afragola. Un sit-in si è svolto nel pomeriggio presso il Cardarelli.