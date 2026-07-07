Napoli sit-in al Cardarelli per Francesca Tucci morta a 24 anni dopo un intervento Domani ad Afragola i funerali
Amici e parenti si sono riuniti in silenzio davanti all'ospedale con uno striscione che chiede giustizia, dopo la morte di una giovane di 24 anni avvenuta a seguito di un intervento. Tre medici sono stati iscritti nel registro degli indagati. I funerali sono programmati per domani ad Afragola. Un sit-in si è svolto nel pomeriggio presso il Cardarelli.
Amici e parenti si sono radunati in silenzio davanti all'ospedale con lo striscione "Giustizia per Francesca". Tre medici indagati, funerali domani ad Afragola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Sit in per Francesca Tucci: amici e parenti davanti al Cardarelli di Napoli
Notizie e thread social correlati
Al Cardarelli il sit-in dei familiari di Francesca Tucci, morta a 24 anni dopo un intervento chirurgico: «Chiediamo giustizia»Al Cardarelli si è svolto un sit-in dei familiari di una giovane donna deceduta a 24 anni due giorni dopo un intervento chirurgico.
Napoli, Francesca Tucci morta al «Cardarelli» dopo un doppio intervento: tre medici indagatiA Napoli, Francesca Tucci, una ragazza di 24 anni, è morta all'ospedale «Cardarelli» dopo aver subito due interventi chirurgici, il 29 giugno e il 1°...
Temi più discussi: Napoli, Francesca Tucci morta al Cardarelli dopo un doppio intervento: tre medici indagati; Francesca Tucci morta a Napoli dopo due interventi chirurgici, tre medici del Cardarelli indagati; Napoli, tragedia al Cardarelli: Francesca Tucci muore a 23 anni durante un delicato intervento, aperta un'indagine; Francesca Tucci morta durante l'intervento a Napoli, la famiglia ha pagato oltre 10mila euro per operarla.
Giustizia per Francesca. Lo striscione è stato esposto davanti l’ ingresso dell’ospedale Cardarelli a Napoli da amici e familiari della 24enne Francesca Tucci, morta nel reparto di Rianimazione del presidio dopo aver subito un intervento intra moenia allo sto facebook
Napoli, sit-in al Cardarelli per Francesca Tucci, morta a 24 anni dopo un intervento. Domani ad Afragola i funeraliSettanta persone, magliette bianche, uno striscione con scritto Giustizia per Francesca srotolato davanti allo scalone d'ingresso. Nessuno urla, nessuno blocca l'ingresso dei pazienti. Il presidio d ... fanpage.it
Sit-in al Cardarelli di Napoli per Francesca Antonia Tocci, morta a 24 anni dopo due interventiFrancesca non c'è stata più ridata, vogliamo capire il perché, dice con le lacrime agli occhi Alessandro Boccia durante il flash mob dinanzi all'ospedale Cardarelli per chiedere giustizia sulla mort ... msn.com