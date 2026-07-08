Dopo l’omicidio di un pizzaiolo di Reggio Emilia, alcuni rappresentanti di centrodestra hanno diffuso dichiarazioni che sono state successivamente smentite. Nei giorni successivi, sono emersi errori nelle informazioni fornite, con alcune affermazioni che si sono rivelate inaccurate rispetto ai fatti accertati. La vicenda ha generato attenzione mediatica e ha coinvolto diverse figure politiche, che hanno poi corretto o ritirato alcune dichiarazioni. La ricostruzione degli eventi prosegue con indagini in corso.

All'indomani dell'omicidio di Raffaele Stipa, pizzaiolo di Reggio Emilia stimato e benvoluto da tutti, alcuni esponenti di centrodestra sono incappati in un clamoroso abbaglio. Ancor prima di sapere come fossero andate le cose, hanno puntato il dito contro l'immigrazione fuori controllo che aumenta il tasso di criminalità. L'assassino, come si è scoperto poche ore dopo, era invece italianissimo. Il centrosinistra ha reagito tacciando gli avversari di razzismo e riproponendo la teoria della 'falsa percezione' dell'insicurezza nelle città. Ed è partita la solita baraonda. Cosa ci insegna questa vicenda? Che, da una parte e dall'altra, bisognerebbe liberarsi dalle sovrastrutture ideologiche e rinunciare alla facile propaganda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I buoni, il brutto, i cattivi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il buono, il brutto, il cattivo

Notizie e thread social correlati

Dopo i cattivi esempi, Draghi ci rifila i buoni consigliIl presidente del Consiglio ha criticato le politiche dell'Unione Europea, senza riconoscere responsabilità passate, ritenendo che abbiano...

L’IA applicata alla guerra ha rimescolato buoni e cattiviLe grandi potenze continuano a competere nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dello spazio, nonostante le dichiarazioni di collaborazione tra...

Temi più discussi: A Wimbledon lo spaghetti tennis del buono, il brutto e il cattivo; Ennio Morricone, il compositore assoluto; All'estero lo considerano il film più sottovalutato di Sergio Leone: Merita di più; Sold out per l'Omaggio a Ennio Morricone del Maestro Diego Basso.

Quindi Genocidio è una parola magica che usano i buoni? Seriamente? Netanyahu brutto brutto e il discorso finisce lì? Ok. x.com

Solo io penso che il Joy-con del Nintendo switch/switch2 sia brutto? reddit

Il buono, il brutto, il cattivo torna su Sky Cinema 2: lo scheletro (vero) sul set, l’avvelenamento di Tuco e gli altri 8 segreti del filmVado, l’ammazzo e torno è una delle frasi entrate nel mito tratte da Il buono, il brutto, il cattivo (1966). Questo western, firmato Sergio Leone, completa la cosiddetta trilogia del dollaro ... corriere.it

Il buono, il brutto, il bello e il cattivoMENTRE cominciavo a scrivere queste note mi sono arrivate due notizie: la prima è una dichiarazione effettuata da un gruppo di candidati nelle liste civiche di Monti che fa capo a Lorenzo Dellai, ex ... repubblica.it