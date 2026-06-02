L’IA applicata alla guerra ha rimescolato buoni e cattivi
Le grandi potenze continuano a competere nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dello spazio, nonostante le dichiarazioni di collaborazione tra leader mondiali. Un esempio è l’uso di tecnologie come Palantir da parte di Kiev e l’esclusione di Mosca dai satelliti di un’azienda privata. Nel frattempo, si osserva una crescente tensione tra le nazioni autocratiche e le potenze occidentali, con alcuni leader pronti a collaborare con regimi autoritari, mentre le competizioni tecnologiche si intensificano.
Si dice che le nuove tecnologie siano un veicolo di disinformazione. Ma almeno su un argomento e almeno indirettamente, la loro irruzione sui teatri bellici può contribuire a sfatare un pigro adagio giornalistico: quello di Donald Trump amico degli autocrati. In realtà, il lato marziale di Big tech, i suoi intrecci con l’amministrazione americana e le contromosse dei concorrenti degli Usa restituiscono un quadro dello scacchiere globale a tinte molto più sfumate. Uno scenario nel quale, è vero, l’inquilino della Casa Bianca dimostra di saper ragionare nei termini delle sfere d’influenza delle potenze regionali, che egli considera legittime. Non è un caso che sia i russi sia i cinesi, su di lui, abbiano espresso lo stesso giudizio: Trump capisce la nostra posizione. 🔗 Leggi su Laverita.info
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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Adoro quando il mio alleato si unisce a una guerra contro di me e ricevo 100 infamia. reddit
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