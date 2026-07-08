La Croce Verde di Arcola ha compiuto 130 anni dalla fondazione: più di un secolo di servizio, sostegno e aiuto alla popolazione e da due anni finalmente una casa di proprietà, ma mancano volontari. E’ una storia di solidarietà e impegno quello che lega da così tanti anni i volontari dell’associazione dal 28 giugno 1896, un traguardo di straordinario valore, da quando Lorenzo Balduini fu il primo presidente, da allora si intrecciano storia di uomini e donne pronti a salvare il prossimo, ma anche periodi di difficoltà, come con l’avvento del fascismo che nel 1931 sciolse il consiglio direttivo, ma non sopì la determinazione di superare tutto e andare avanti, mantenendo vivo lo spirito di solidarietà delle origini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I 130 anni della Croce Verde: "Siamo al servizio della comunità. Entrate a far parte del gruppo"

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