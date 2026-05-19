Il libro solidale Racconta 30 anni della Croce Verde
Un nuovo volume ripercorre i trent’anni di attività della Croce Verde, raccontando le tappe principali e le sfide affrontate nel tempo. Il libro descrive le diverse fasi di sviluppo dell’associazione, evidenziando interventi di soccorso, servizi di assistenza e la presenza costante sul territorio. Viene illustrato come l’organizzazione abbia evoluto le proprie competenze e ampliato le proprie capacità nel corso degli anni, mantenendo sempre un ruolo attivo nel supporto alla comunità.
Trent’anni di soccorso, assistenza e vicinanza alla cittadinanza racchiusi in un volume che ne ripercorre le tappe fondamentali, le sfide e i traguardi. La Croce Verde di Lucca annuncia la presentazione del libro La Croce Verde di Lucca – Gli ultimi 30 anni di attività, scritto dalla storica Carla Sodini. L’evento, a ingresso libero, si terrà venerdì alle 17 nella prestigiosa cornice dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti (Palazzo Pretorio, Via Vittorio Veneto 1). Non sarà solo una celebrazione accademica, ma un momento di riflessione profonda sul ruolo del Volontariato nel tessuto sociale lucchese. Al termine della presentazione, proprio per sottolineare il valore divulgativo dell’iniziativa e ringraziare la cittadinanza per il costante supporto, ai partecipanti verrà fatto omaggio di una copia del volume. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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