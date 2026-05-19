Il libro solidale Racconta 30 anni della Croce Verde

Un nuovo volume ripercorre i trent’anni di attività della Croce Verde, raccontando le tappe principali e le sfide affrontate nel tempo. Il libro descrive le diverse fasi di sviluppo dell’associazione, evidenziando interventi di soccorso, servizi di assistenza e la presenza costante sul territorio. Viene illustrato come l’organizzazione abbia evoluto le proprie competenze e ampliato le proprie capacità nel corso degli anni, mantenendo sempre un ruolo attivo nel supporto alla comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui