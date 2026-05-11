Festa della Santa Croce al Passo della Crocetta con benedizione e servizio ristoro
Domenica 17 maggio, la Parrocchia di San Maurizio di Monti di Rapallo organizza una celebrazione dedicata alla Festa della Santa Croce al Passo della Crocetta. La giornata prevede una benedizione speciale e un servizio di ristoro per i partecipanti, invitando tutta la comunità a partecipare a questa tradizionale manifestazione. L’evento si svolge in un’area aperta, dove si svolgeranno le funzioni religiose e momenti di condivisione.
Domenica 17 maggio la Parrocchia di San Maurizio di Monti di Rapallo celebra la Festa della Santa Croce, invitando tutti a una scampagnata al Passo della Crocetta.Alle ore 10:30 verrà celebrata la Santa Messa Parrocchiale, al termine della quale verrà impartita la Benedizione delle Due Vallate.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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