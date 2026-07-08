House of the Dragon 3×03 | Lo scandalo dei bastardi si poteva evitare con una boccetta di tinta
La legittimità dei figli di Rhaenyra Targaryen è stata la miccia che ha fatto esplodere la Danza dei Draghi. Per anni, la corte di Approdo del Re ha sussurrato, complottato e infine gridato al tradimento. L’accusa? Aver concepito i suoi primi tre figli (Jacaerys, Lucerys e Joffrey) con Ser Harwin Strong anziché con il legittimo consorte, Laenor Velaryon. Il problema non era solo politico, ma visivo. Mentre i Targaryen e i Velaryon sono celebri per i loro spettacolari capelli biondo-argento, i piccoli “Velaryon” sono cresciuti mostrando una folta chioma nera, tipica della casata Strong. Certo, la genetica di Westeros ha i suoi precedenti (ci... 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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House of the Dragon 3×03: Rhaenyra regna ma non governaNella terza puntata di House of the Dragon, la regina Rhaenyra Targaryen mantiene il titolo, ma non esercita il potere effettivo.
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House of the Dragon 3, il colpo di scena che nessuno si aspettava nel terzo episodio: chi e dov'è il vero Daeron Targaryen?Il terzo episodio di House of the Dragon 3 ruota attorno ad un colpo di scena sorprendente: viene mostrato per la prima volta Daeron Targaryen, anche se in ... comingsoon.it
La 3x03 di House of the Dragon segna definitivamente un solco tra la Rhaenyra che fu da quella che avrebbe voluto essere e quella che, suo malgrado, sarà costretta a essere. La nostra recensione di House of the Dragon 3x03, a cura di Antonio Casu, la trov facebook
Sto letteralmente appoggiata al pensiero di House of the Dragon, The Odyssey (scusi Cristoforo) e Spider Man per sorvolare sto cavolo di mese. x.com
Il Dialogo in House of the Dragon [Spoiler PRINCIPALI] reddit
House of the Dragon 3, l'accusa di Corlys a Rhaenyra: Steve Toussaint svela cosa c'è davvero dietroSteve Toussaint analizza le motivazioni profonde che hanno spinto il suo personaggio a muovere un'accusa pesante ed inaspettata nei confronti di Rhaenyra nel terzo episodio della terza stagione di Hou ... comingsoon.it