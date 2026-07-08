La legittimità dei figli di Rhaenyra Targaryen è stata la miccia che ha fatto esplodere la Danza dei Draghi. Per anni, la corte di Approdo del Re ha sussurrato, complottato e infine gridato al tradimento. L’accusa? Aver concepito i suoi primi tre figli (Jacaerys, Lucerys e Joffrey) con Ser Harwin Strong anziché con il legittimo consorte, Laenor Velaryon. Il problema non era solo politico, ma visivo. Mentre i Targaryen e i Velaryon sono celebri per i loro spettacolari capelli biondo-argento, i piccoli “Velaryon” sono cresciuti mostrando una folta chioma nera, tipica della casata Strong. Certo, la genetica di Westeros ha i suoi precedenti (ci... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - House of the Dragon 3×03: Lo scandalo dei bastardi si poteva evitare (con una boccetta di tinta)

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