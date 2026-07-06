Nella terza puntata di House of the Dragon, la regina Rhaenyra Targaryen mantiene il titolo, ma non esercita il potere effettivo. L’episodio mostra come la corona rappresenti una gabbia che non garantisce benessere ai sudditi. La caduta di Approdo del Re ha deluso le speranze di una vittoria definitiva da parte dei Neri, evidenziando le difficoltà di governare in un contesto di instabilità e conflitto.

La terza puntata della terza stagione di House of the Dragon si inserisce esattamente in un solco drammatico. Se la caduta di Approdo del Re aveva illuso i Neri di una vittoria assoluta, l’episodio odierno, sbatte in faccia alla regina Rhaenyra Targaryen la più amara delle verità storiche: la corona è una splendida gabbia che non sfama i sudditi. Daemon e Rhaenyra sognano un impero millenario, ma la realtà politica della capitale è una brutale corsa contro il tempo: una corona non può garantire la pace per mille anni se non riesce a garantire il pane per un solo mese. Rhaenyra siede finalmente sul Trono di Spade, ma lo trova svuotato di ogni consistenza materiale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - House of the Dragon 3×03: Rhaenyra regna ma non governa

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House of the Dragon is Lying to You About Rhaenyra Targaryen

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