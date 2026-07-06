L’ascesa al trono è spesso l’inizio di una caduta più rovinosa. In House of the Dragon 3×03, questo episodio ci cala in un’atmosfera asfissiante, dove la vittoria della fazione Nera si rivela immediatamente un calice avvelenato. Rhaenyra siede finalmente sulla sedia di spade, ma il prezzo per mantenerla rischia di consumare tutto ciò che le resta. ATTENZIONE: Questo articolo contiene spoiler su House of the Dragon 3×03. Non proseguire se non hai visto la puntata. La corona e la cena dei ratti. Rhaenyra ha il trono, ma non la corona. Niente cerimonie sfarzose: manca il denaro e, soprattutto, manca la benedizione del Septon dei Sette Dei, insospettito dall’assenza delle spoglie di Aegon. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - House of the Dragon 3×03: Rhaenyra salva la Corona con Fuoco e Sangue

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Because he is Aegon Targaryen || House of the Dragon - Season 3

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