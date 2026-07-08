Un testimone ha riferito di aver osservato tre oggetti volanti non identificati in cielo. Il primo era un globo di colore lattiginoso, simile al latte, seguito da altri due simili. Secondo la descrizione, gli oggetti non emettevano luce, ma avevano un aspetto opaco e biancastro. L’osservazione è avvenuta di fronte a una vasta platea di persone, circa 200, che hanno assistito all’evento. Non sono stati forniti dettagli su movimenti o durata dell’osservazione.

“Vedo sopra di noi arrivare un globo lattiginoso. E non era luce, era qualcosa di diverso, sembrava proprio fatto di latte. Subito dopo ne è arrivato un altro, poi un altro ancora. Io mi sono rivolto ad Anna stupito e lei, molto tranquillamente, mi ha detto: ‘Sì, sono loro che ci salutano ‘. Hanno fatto un giro e poi sono spariti, in un lampo. E li abbiamo visti in 200 persone “. Con questa precisa descrizione, Marco Columbr o ha rievocato l’episodio del suo personale avvistamento di oggetti volanti non identificati, intervenendo come ospite nell’ultima puntata di Supernova, il podcast condotto da Alessandro Cattela n. L’ex volto simbolo di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto arrivare un globo lattiginoso, sembrava fatto di latte. Subito dopo ne sono arrivati altri due, li abbiamo visti in 200”: Marco Columbro racconta l’incontro con gli UFO

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