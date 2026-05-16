Italiani morti alle Maldive gli amici | Abbiamo subito dato l?allarme soccorsi arrivati dopo 3 ore Non c' era maltempo

Due italiani sono deceduti alle Maldive, secondo quanto riferito dagli amici presenti sul posto. Questi ultimi hanno spiegato di aver dato l’allarme non vedendo i due risalire dall’acqua e di aver constatato che nessun pallone si era aperto. I soccorsi sono arrivati circa tre ore dopo la richiesta di aiuto, nonostante le condizioni meteorologiche non fossero avverse. La dinamica degli eventi e le circostanze precise sono ancora oggetto di indagine.

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