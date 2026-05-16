Italiani morti alle Maldive gli amici | Abbiamo subito dato l?allarme soccorsi arrivati dopo 3 ore Non c' era maltempo

Da ilmessaggero.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due italiani sono deceduti alle Maldive, secondo quanto riferito dagli amici presenti sul posto. Questi ultimi hanno spiegato di aver dato l’allarme non vedendo i due risalire dall’acqua e di aver constatato che nessun pallone si era aperto. I soccorsi sono arrivati circa tre ore dopo la richiesta di aiuto, nonostante le condizioni meteorologiche non fossero avverse. La dinamica degli eventi e le circostanze precise sono ancora oggetto di indagine.

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«Non li abbiamo visti risalire. Nessun pallone si è aperto. È lì che abbiamo capito che qualcosa non andava e abbiamo dato subito l'allarme». Sotto il Duke of York, lo yacht di lusso dove si è consumata la tragedia delle Maldive, la superficie dell'acqua è calma, quasi immobile. Difficile immaginare che proprio lì sotto, a cinquanta metri di profondità, nelle grotte dell'atollo di Vaavu, il blu dell'Oceano Indiano abbia inghiottito cinque italiani senza più restituirli. A bordo della barca ci sono ancora una ventina di persone: studenti, ricercatori e professori dell'Università di Genova, oltre ad appassionati di immersioni arrivati alle Maldive per partecipare alla storica crociera scientifica organizzata da Albatros Top Boat. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Italiani morti alle Maldive, gli amici: «Abbiamo subito dato l?allarme, soccorsi arrivati dopo 3 ore. Non c'era maltempo»
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