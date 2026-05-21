Flotilla l’inviato del Fatto e il deputato M5s Carotenuto all’aeroporto di Atene | Abbiamo subito torture e violenze molto preoccupati per gli altri attivisti ancora lì

All’aeroporto di Atene, un inviato del quotidiano e un deputato del Movimento 5 Stelle hanno riferito di aver subito torture e violenze durante un'operazione di supporto ad attivisti coinvolti in un episodio internazionale. La loro presenza è finalizzata a monitorare la situazione e a esprimere preoccupazione per gli altri attivisti ancora sul posto. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito dettagli sulla natura degli episodi di violenza o sullo stato degli attivisti coinvolti.

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