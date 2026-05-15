Casadilego ha commentato il suo coinvolgimento in X Factor, definendolo come un’esperienza simile a un lutto, e ha spiegato di aver imparato a mantenere il silenzio poiché non aveva altre alternative. Ha inoltre riferito che la sua manager le ha detto che il progetto si fa “per amore, non per soldi”. La cantante ha aggiunto di non essere mai stata facile da “indottrinare”, senza entrare in dettagli ulteriori sulla sua personalità.

“Non sono mai stata una persona facile da ‘indottrinare’”. Casadilego non ha usato troppi giri di parola per descriversi. L’artista, vincitrice di X Factor 14, programma di cui conserva “un ricordo di grande confusione”, dopo essersi esibita al Concerto del Primo Maggio 2026, ha annunciato le date del suo tour estivo che partirà, a Padova, il 16 giugno presso il Sherwood Festival. Il 9 gennaio scorso, invece, dopo quasi sei anni di attesa dal suo ultimo progetto discografico (“Casadilego”, 2020, l’EP uscito subito dopo la vittoria di X Factor), la cantautrice ha pubblicato il suo primo album, “Silenzio (tutto di me)”. Un disco che rappresenta uno spartiacque artistico e identitario rispetto a come l’aveva conosciuta il grande pubblico durante il talent di Sky. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “X Factor è stato una mezza specie di lutto. Ho imparato a stare in silenzio perché non avevo altre possibilità. La mia manager dice ‘per amore, non per soldi’, lo stiamo facendo”: parla casadilego

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