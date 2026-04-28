Durante un’intervista a Belve, Elena Santarelli ha raccontato di essere stata licenziata dopo aver rifiutato una cena. La showgirl ha parlato con franchezza, senza risparmiare parole nei momenti più intensi dell’intervista. Tra i temi affrontati, ha anche criticato Chiara Ferragni, lasciando trasparire un clima di confronto diretto e senza filtri. La conversazione ha portato alla luce dettagli personali e professionali mai rivelati prima.

Schietta e tagliente come sempre, Elena Santarelli si è raccontata senza riserve in una delle interviste più intense della nuova stagione di Belve. Un faccia a faccia con Francesca Fagnani – nella puntata di martedì 28 aprile – che ha alternato momenti di leggerezza e comicità a passaggi più profondi e delicati, fino ad arrivare a delle dure accuse a Chiara Ferragni e alle rivelazioni più personali sul proprio passato. Tra sorrisi e battute, la showgirl ha parlato anche della sua vita privata e del rapporto con il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi. Quando è stata provocata sulle qualità del compagno e sulla gelosia, la risposta è arrivata immediata: “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elena Santarelli a Belve attacca Chiara Ferragni e rivela: “Licenziata perché ho rifiutato una cena”

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