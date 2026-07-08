Ho la galleria piena di… l’ex concorrente del GF vittima di sexting sui social

Un’ex vincitrice del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi ha denunciato di aver ricevuto messaggi sessualmente espliciti sui social media. La donna ha riferito di essere stata vittima di sexting, condividendo che la sua casella di posta elettronica è piena di messaggi di questo tipo. La vicenda riguarda una figura nota nel mondo dello spettacolo, con una carriera iniziata nel 2000, quando vinse la prima edizione del reality.

Ha vinto la prima edizione del Grande Fratello nel 2000 e, venticinque anni dopo, ha trionfato anche all’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Cristina Plevani, una delle concorrenti più amate in assoluto. L’ex gieffina si è sfogata sui social, in quanto vittima di sexting. Ecco le sue parole. Correva l’anno 2000 quando Cristina Plevani trionfò alla prima edizione del Grande Fratello, davanti a Salvo Veneziano e all’indimenticabile Pietro Taricone. Nel 2025, quindi venticinque anni dopo quella vittoria, la Plevani è riuscita a imporsi anche all’Isola dei Famosi, davanti a Mario Adinolfi e Jey Lillo. Qualche giorno fa l’ex gieffina ed ex naufraga, si è sfogata su Instagram, rivelando di essere vittima di sexting. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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