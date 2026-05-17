Sedico | guida per genitori e docenti sui rischi dei social e del sexting
A Sedico, sono stati distribuiti materiali informativi rivolti a genitori e insegnanti riguardo ai rischi legati all'uso dei social media, con particolare attenzione al fenomeno del sexting. Le guide pongono domande come come distinguere tra messaggi innocui e contenuti potenzialmente dannosi e quali segnali osservare per capire se le emozioni sono alterate dallo schermo. L'iniziativa mira a sensibilizzare sulle possibili insidie che i giovani possono incontrare online, fornendo strumenti pratici per riconoscerle.
? Domande chiave Come distinguere un messaggio innocuo da un rischio di sexting?. Quali segnali cercare per capire se lo schermo distorce le emozioni?. Come stabilire limiti digitali senza rompere il rapporto con i figli?. Perché la gestione del consenso online è diventata una sfida educativa?.? In Breve Incontro giovedì 21 maggio ore 20:30 presso l'Aula Magna del CFS di via Stadio 11A.. Moderatrice Sabrina Bellumat e psicologa Mara Piccolotto guidano il dibattito per la comunità.. Prenotazioni disponibili su scuolaedilebelluno.it o tramite WhatsApp al numero 345 6054072.. Iniziativa promossa dal Comune di Sedico in collaborazione con l'Associazione Giovanni Conz. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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