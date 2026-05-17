Sedico | guida per genitori e docenti sui rischi dei social e del sexting

A Sedico, sono stati distribuiti materiali informativi rivolti a genitori e insegnanti riguardo ai rischi legati all'uso dei social media, con particolare attenzione al fenomeno del sexting. Le guide pongono domande come come distinguere tra messaggi innocui e contenuti potenzialmente dannosi e quali segnali osservare per capire se le emozioni sono alterate dallo schermo. L'iniziativa mira a sensibilizzare sulle possibili insidie che i giovani possono incontrare online, fornendo strumenti pratici per riconoscerle.

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