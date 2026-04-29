Lino Banfi ha rivelato di essere stato cacciato dal seminario, ricordando di aver osservato di nascosto le suore senza vestiti. Nell’autobiografia intitolata “90, non mi fai paura!”, pubblicata oggi da Harper Collins, l’attore ripercorre aspetti della sua vita, alternando momenti di comicità a episodi di dolore. Il libro si propone come un racconto che mette in discussione l’immagine pubblica, senza tralasciare dettagli personali e vissuti significativi.

L’autobiografia di Lino Banfi – 90, non mi fai paura!, in uscita oggi da Harper Collins – non è il semplice racconto di una carriera, ma un libro costruito su una tensione continua tra maschera e verità, tra comicità e dolore. E questo è il suo punto più interessante, più toccante: sotto il “ nonno d’Italia ” emerge con forza Pasquale Zagaria, l’uomo. Il libro non è solo una memoria professionale: è un tentativo di riappropriarsi della propria storia, togliendo la maschera comica per mostrare fragilità, paure, contraddizioni. Lino Banfi, che cosa è stata la risata, per lei? “Un modo per comunicare con gli altri. E l’ironia è stata anche una strategia per sopravvivere a fame, guerra, precarietà, lutti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lino Banfi: “Fui cacciato dal seminario, guardavo di nascosto le suore svestite. Paura dei 90 anni? Ho chiesto a sorella morte di aspettare”

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