Abbiamo letto “Iliade” e “Odissea” al liceo, e tra i registi di Hollywood, apprezziamo Christopher Nolan. Non siamo ostili alle reinterpretazioni cinematografiche dei miti classici.

Iliade e Odissea le abbiamo lette al liceo. Christopher Nolan è un regista che amiamo. E non siamo prevenuti di fronte alle riletture hollywoodiane del mito. Infatti aspettiamo con curiosità il film Odyssey, qualcosa di terribile secondo tutte le persone che non lo hanno visto. E siamo sicuri che ci piacerà. Ci ha stupito invece ascoltare, in occasione della preview americana, un'intervista a Lupita Nyong'o, l'attrice di origini keniote, nera e rapata a zero, che interpreta Elena di Troia, «dalle bianche braccia» e «dai lunghi capelli color dell'oro». Al cinema a volte non basta sospendere l'incredulità. Ma anche la ragione e la logica. Comunque. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Helen of Nairobi

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