A Roma, i leader di due nazioni hanno firmato un accordo che riguarda principalmente il settore energetico e le questioni di migrazione. L'intesa prevede una collaborazione rafforzata tra i governi, con incontri tra i vertici dei rispettivi paesi per definire i dettagli dell'alleanza. La partnership si inserisce in un quadro di cooperazione più ampio, con obiettivi condivisi in ambito energetico e di gestione dei flussi migratori.

? Cosa sapere Ruto e i vertici italiani definiscono a Roma una partnership strategica su energia e migrazioni.. L'accordo punta a integrare il Kenya nel Piano Mattei tramite canali legali e scambi tecnologici.. A Roma, il Presidente del Kenya William Samoei Ruto e il Primo Ministro Musalia Mudavadi hanno delineato oggi le coordinate di una partnership strategica con l’Italia, puntando sulla stabilità economica e sulla gestione dei flussi migratori attraverso canali legali. Il vertice, organizzato dalla MedOr Italian Foundation e dalla Luiss con il titolo Kenya: un grande Paese che guarda al futuro, ha segnato il culmine di una visita istituzionale iniziata con gli incontri tra la delegazione keniota e i vertici dello Stato italiano, tra cui il Presidente Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asse Roma-Nairobi: l’accordo strategico per energia e migrazioni

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