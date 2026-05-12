Macron interrompe un relatore a Nairobi | video virale e polemiche

Durante un evento a Nairobi, il presidente ha interrotto un relatore in diverse occasioni, causando reazioni sui social media e commenti sui media locali. Il video della scena ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando discussioni sul comportamento del leader francese. Alcuni osservatori hanno paragonato il suo atteggiamento a quello di un insegnante, mentre altri hanno espresso preoccupazione per le implicazioni sulla percezione diplomatica della Francia in Africa.

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