Heather Parisi è stata scelta come madrina del Siracusa Pride in programma sabato 18 luglio. La decisione ha suscitato polemiche tra alcuni membri della comunità Lgbtqia+, mentre il Comitato organizzatore ha difeso la scelta. La presenza della showgirl come madrina ha generato reazioni contrastanti, con alcuni sostenitori che apprezzano la partecipazione e altri che criticano la decisione. La discussione si concentra sulla rappresentanza e sulla figura invitata all’evento.

La scelta di Heather Parisi come madrina del Siracusa Pride, in programma sabato 18 luglio, continua a dividere la comunità Lgbtqia+. Dopo la reazione immediata di un ex madrina dell’appuntamento, Vladimir Luxuria, che ha contestato diverse dichiarazioni rilasciate dalla showgirl definendole «transfobe», il Comitato del Siracusa Pride ribadisce che la scelta di Heather Parisi è stata il frutto di «una decisione consapevole, dettata dalla necessità di metabolizzare la valanga di odio, gli attacchi personali e i giudizi gratuiti che hanno investito il Comitato e le persone che ne fanno parte. L’unico obiettivo è realizzare una manifestazione capace di rappresentare l’intera comunità Lgbtqia+». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Heather Parisi madrina del Siracusa Pride, è polemica: il Comitato difende la scelta

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Pride 2026, sarà Heather Parisi la madrina della manifestazione

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