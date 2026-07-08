Harry perde la guerra contro il Daily Mail | la sconfitta in tribunale che umilia il principe
Un tribunale britannico ha respinto la causa del principe contro un tabloid, confermando la sua sconfitta legale. La causa riguardava presunte molestie e diffamazioni da parte del giornale, ma il giudice ha stabilito che le accuse non erano fondate. La decisione rappresenta una sconfitta per il principe, che aveva portato avanti questa azione legale da diversi anni. La sentenza è stata resa nota senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi della decisione.
Per anni il principe Harry ha fatto della battaglia contro i tabloid britannici una delle sue principali missioni personali, arrivando a sostenere che proprio l’aggressività della stampa avesse contribuito prima alla morte della madre Diana e poi alla sua decisione di lasciare il Regno Unito insieme a Meghan Markle. Oggi, però, quella guerra subisce una delle sconfitte più pesanti di sempre. L’Alta Corte di Londra ha infatti respinto integralmente la causa intentata dal duca di Sussex e da altri sei personaggi famosi contro Associated Newspapers, il gruppo editore del Daily Mail e del Mail on Sunday, aprendo la strada a un conto legale che potrebbe superare i 50 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Panorama.it
Harry se quiebra en el tribunal al hablar del daño a Meghan
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