Harry perde la guerra contro il Daily Mail | la sconfitta in tribunale che umilia il principe

Notizia in breve

Un tribunale britannico ha respinto la causa del principe contro un tabloid, confermando la sua sconfitta legale. La causa riguardava presunte molestie e diffamazioni da parte del giornale, ma il giudice ha stabilito che le accuse non erano fondate. La decisione rappresenta una sconfitta per il principe, che aveva portato avanti questa azione legale da diversi anni. La sentenza è stata resa nota senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi della decisione.