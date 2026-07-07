Il principe Harry ha perso una causa contro l’editore del Daily Mail. Il giudice Matthew Nicklin ha respinto le argomentazioni presentate dal duca di Sussex, che aveva cercato di dimostrare che la società editrice avrebbe violato la sua privacy. La decisione è arrivata dopo che sono state esaminate le prove e le argomentazioni legali relative alla causa. La sentenza conclude il procedimento legale intentato dal principe contro l’editore del quotidiano.

Il principe Harry ha perso la causa contro l’editore del Daily Mail. Il giudice Matthew Nicklin ha respinto le deduzioni su cui il duca di Sussex si era basato per cercare di dimostrare che la Associated Newspapers Ltd. avesse compiuto attività illecite e violato la sua privacy. Il giudice ha affermato che esisteva una possibilità realistica che le notizie provenissero da fonti legittime e che le prove fornite per dimostrare il contrario non fossero sufficienti. La sentenza affossa così le cause intentate da Harry e da altre sei persone, tra cui il cantante Elton John e l’attrice e modella Elizabeth Hurley, che chiedevano ingenti risarcimenti e per le quali le spese legali relative agli anni di preparazione e a un processo durato 11 settimane sono state stimate in circa 40 milioni di sterline (46,8 milioni di euro). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, il principe Harry perde la causa contro il Daily Mail

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCANDALO A CORTE: IL PRINCIPE HARRY IN LACRIME SENZA MEGHAN!

Notizie e thread social correlati

Harry e Meghan, negata la scorta nel Regno Unito: il principe potrebbe viaggiare senza la famigliaIl principe Harry potrebbe recarsi nel Regno Unito senza la scorta ufficiale, dopo che la richiesta di protezione da parte della polizia britannica è...

Harry e Meghan, il Regno Unito nega la scorta alla coppia: il principe potrebbe viaggiare senza la famigliaIl Regno Unito ha negato la scorta alla coppia formata da Harry e Meghan Markle, che quindi potrebbe viaggiare senza la protezione della polizia.

Temi più discussi: Regno Unito, il principe Harry non porterà Meghan e figli a Londra; Il principe Harry ha accettato l’offerta di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua visita nel Regno Unito, anzi no. La casa reale smentisce l’indiscrezione; La visita di Harry nel Regno Unito, il principe non soggiornerà a Buckingham Palace; Perché l'imminente viaggio di Harry e Meghan nel Regno Unito ha portato il principe vicino alle lacrime.

Il principe Harry ha accettato l’offerta di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua visita nel Regno Unito: la rivelazione x.com

Frog di Adam Handling (1 ?, Londra, Regno Unito) reddit

Harry a Londra per una visita di 5 giorni nel Regno Unito. Lui e Elton John perdono la causa contro l'editore del Daily MailPartita persa per il principe Harry di fronte alla giustizia britannica nella causa contro il Daily Mail, tabloid della destra populista accusato d'aver condotto per anni intercettazioni illegali ai s ... ansa.it

Regno Unito, il principe Harry perde la causa contro il Daily MailIl principe Harry ha perso la causa contro l'editore del Daily Mail. Il giudice Matthew Nicklin ha respinto le deduzioni su cui il duca di Sussex si era ... lapresse.it