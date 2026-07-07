Londra il principe Harry perde la causa contro il Daily Mail | Nessuna prova di intercettazioni illegali

Il Tribunale di Londra ha respinto la causa di sette persone contro il gruppo editoriale del Daily Mail, dichiarando che non ci sono prove di intercettazioni illegali. La decisione è stata presa dall’Alta Corte, che ha concluso il procedimento legale. La causa era stata intentata da Harry e altri coinvolti, ma il tribunale ha ritenuto che non ci fossero elementi sufficienti per procedere.

La battaglia legale di Harry e di altre sei persone contro il gruppo editoriale del Daily Mail si conclude con una sconfitta davanti all’Alta Corte di Londra. Nel documento di 436 pagine, il giudice Matthew Nicklin ha stabilito che il principe e gli altri denuncianti non sono riusciti a dimostrare che il tabloid abbia ottenuto informazioni private attraverso intercettazioni o altri metodi illegali. La sentenza è arrivata nel primo giorno del viaggio nel Regno Unito del secondogenito di re Carlo III e della defunta lady Diana, nato da principio sotto il segno della «riconciliazione», ma degenerato poi in incomprensioni, ripensamenti, rischi di nuove tensioni familiari in casa Windsor. 🔗 Leggi su Open.online

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Who Is Really Pulling Harry's Strings In This £40M Legal Trap

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