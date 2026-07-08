Harriet Sperling indossava un abito verde lime durante la sua presenza al Royal Box di Wimbledon. Il vestito, dal taglio semplice, sembrava riflettere la luce e si distingueva per la tonalità vivace. La donna si trovava tra il pubblico, seduta e osservando gli incontri sui campi del torneo. Nessuna altra persona presente indossava un capo di colore così acceso, che si evidenziava tra le altre mise più sobrie.

Un capo, quello sfoggiato da Harriet Sperling, che emanava freschezza da ogni piega. Un abito adatto a passare un pomeriggio seduta al Royal Box a guardare i campioni del tennis sfidarsi al Centre Court, abbinato per l'occasione a una borsa color burro griffata Anya Hindmarch, un marchio che recentemente ha ottenuto il Royal Warrant dalla regina Camilla, e a un paio di décolleté scamosciate Emmy London, un'etichetta molto amata da Kate, Zara Tindall e Sophie di Edimburgo. La nuora della principessa Anna da quando è apparsa sulle scene accanto a Peter Phillips non ha mai sbagliato un colpo in fatto di look. La nuova icona di stile... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Harriet Sperling a Wimbledon, tutta la freschezza di un abito verde lime

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