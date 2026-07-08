Wimbledon 2026 | le onde blande di Harriet Sperling e i beauty look più belli di star e reali giorno dopo giorno

Da vanityfair.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al decimo giorno di Wimbledon, tra gli avvistamenti spiccano Peter Phillips con la moglie Harriet Sperling, che indossava onde morbide, e Elle Fanning con un blush effetto baciato dal sole. La regina Camilla è stata vista tra la folla. Sono stati notati anche altri vip e reali presenti all’evento.

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Tra gli avvistamenti del decimo giorno di Wimbledon troviamo Peter Phillips con la neo moglie Harriet Sperling, che ha sciolto i suoi capelli declinandoli in onde morbide, Elle Fanning, con blush effetto baciato dal sole, la regina Camilla e molti altri. Ecco le acconciature, i tagli e i make-up sfoderati giorno dopo giorno da star e reali tra gli spalti del celebre torneo +++dropcap Wimbledon 2026 è in pieno svolgimento. Il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo si conferma ancora una volta il palcoscenico di un doppio spettacolo: quello che va in scena sui leggendari campi in erba, teatro di sfide memorabili e colpi di scena, e quello che prende vita sugli spalti, dove ogni anno migliaia di appassionati arrivano da ogni parte del mondo per assistere dal vivo alle competizioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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