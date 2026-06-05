Il nipote di un membro della famiglia reale si sposa in Inghilterra. La cerimonia, prevista per sabato 6 giugno, si svolgerà in modo semplice e riservato, con la presenza di amici e familiari più stretti. La sposa è un’infermiera e il matrimonio coinvolge un membro della famiglia reale, figlio della Principessa Anna. La scelta di un evento intimo segna un matrimonio tra membri della famiglia reale e persone esterne.

Londra, 5 giugno 2026 – Nuovo matrimonio reale in Inghilterra che è pronta a festeggiare il fatidico sì di Peter Phillips, figlio della Principessa Anna, che sabato 6 giugno sposa Harriet Sperling con una cerimonia semplice ed intima a cui parteciperanno solo gli amici e i familiari più stretti. Per Peter sarà il secondo matrimonio, vissuto questa volta con uno spirito ancora più discreto e personale. Tutto su Peter Phillips. Pur essendo nato nel cuore della famiglia reale britannica, Peter Phillips ha sempre preferito una vita lontana dai riflettori. Figlio della Principessa Anna e nipote della Regina Elisabetta II, ha scelto di dedicarsi alla propria carriera senza assumere un ruolo attivo nelle attività ufficiali della Corona, preservando così una dimensione più privata e discreta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Re Carlo III, il nipote Peter Phillips sposa l’infermiera Harriet Sperling

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Peter Phillips, nipote di Re Carlo, sposa l'ex infermiera Harriet Sperling

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