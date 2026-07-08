Gustosissimo Tour Fest appuntamento il 19 luglio a Qualiano

Da teleclubitalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 19 luglio, Piazza Rosselli a Qualiano ospiterà il Gustosissimo Tour Fest, un evento dedicato al cibo. Oltre 40 espositori tra chef, pizzaioli, pasticcieri e operatori locali presenteranno le loro specialità provenienti dalla cucina regionale. La piazza sarà allestita come cornice per assaggi e degustazioni, offrendo un'occasione per scoprire una varietà di piatti e prodotti tipici.

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Per una sera Piazza Rosselli farà da cornice al sapore delle invitanti prelibatezze proposte da oltre 40 tra noti brand della cucina regionale, chef, pizzaioli, pasticcieri e operatori locali. Il sipario su Gustosissimo tour fest 2026 si aprirà alle 19,30 del 19 luglio e rappresenterà un appuntamento irrinunciabile per chi vorrà trascorrere una serata d’estate spensierata e gradevole non solo per il palato. A promuovere l’evento è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele De Leonardis con l’assessore al commercio Tommaso Picascia e il consigliere comunale Antonio Sgariglia. Tante le novità di quest’anno: a piazza Rosselli, saranno ospitati i forni delle pizzerie, mentre il palco principale sarà allestito in via Fratelli Rosselli: un promettente tour destinato a bissare il successo della prima edizione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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