Gomorra protagonista con un doppio appuntamento per Treseizero - Media Pop Fest

Gomorra sarà al centro di due eventi gratuiti organizzati durante il Treseizero - Media Pop Fest. La manifestazione durerà due giorni e includerà incontri con magistrati, giornalisti e un ospite noto per aver interpretato un ruolo nella serie. L’evento vuole offrire al pubblico l’opportunità di approfondire temi legati alla criminalità organizzata e alla televisione, con sessioni aperte a tutti gli interessati.

Parlare alle nuove generazioni per costruire un futuro diverso all’insegna della lotta alla criminalità organizzata e a tutte le forme di devianze giovanili. Con un doppio appuntamento fissato per l’8 e 9 maggio 2026, arriva a Roma negli spazi di Cinecittà-Don Bosco in via Contardo Ferrini 83, la seconda edizione di TreSeiZero – Media Pop FEST, il festival promosso da ÀP – Antimafia Pop Academy. La kermesse - giunta alla sua seconda edizione - quest’anno si ispira a Gomorra, una delle opere letterarie e produzioni televisive che ha saputo tenere banco tra il pubblico. Un titolo esplicito e diretto che rimanda subito a quella che è stata una delle serie più popolari degli scorsi anni.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Gomorra protagonista con un doppio appuntamento per Treseizero - Media Pop Fest Notizie correlate "Gomorra. Tra le maglie del Sistema", seconda edizione di TreSeiZero - Media Pop FestL’8 e 9 maggio Roma ospita la seconda edizione di TreSeiZero – Media Pop Fest, il festival promosso da ÀP – Antimafia Pop Academy che guarda alle... Record di presenze al Fun Fest 26 con oltre 80 mila appassionati di cultura popGrande successo in termini di presenze per il Fun Fest Pescara, l'evento che ha animato il Centro L'Arca di Spoltore dal 24 al 26 aprile 2026.