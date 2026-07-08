Gli Stati Uniti hanno condotto oltre 80 attacchi contro obiettivi in Iran, colpendo strutture considerate strategiche. In risposta, le forze iraniane hanno lanciato attacchi nella zona del Golfo. La tensione tra le due nazioni si traduce anche in un aumento del prezzo del petrolio, che ha raggiunto livelli più alti del solito. La situazione rimane instabile, con azioni militari che si susseguono da entrambe le parti.

La guerra tra Stati Uniti e Iran registra una nuova escalation, con una serie di attacchi condotti da Washington contro obiettivi ritenuti strategici in territorio iraniano e un’immediata reazione di Teheran nell’area del Golfo. Nella notte, il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha comunicato di aver colpito oltre 80 obiettivi, presentando l’operazione come risposta agli attacchi contro la navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il transito globale di energia e merci. Secondo quanto indicato dagli Stati Uniti, i raid hanno interessato una rete articolata di infrastrutture militari: sistemi di difesa... 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Guerra Iran-Usa, Washington colpisce oltre 80 obiettivi. Teheran risponde, petrolio in rialzo

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