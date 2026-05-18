Iran-USA via il Pakistan | Teheran risponde ai 14 punti di Washington

Teheran ha comunicato la sua posizione in risposta ai 14 punti presentati dagli Stati Uniti, scegliendo di coinvolgere il Pakistan come intermediario. La risposta di Iran include delle controproposte riguardanti questioni nucleari, inviate direttamente agli americani. La questione si inserisce in un quadro di tensioni tra Iran e Stati Uniti, con il Pakistan chiamato a svolgere un ruolo di mediazione. Le mosse di Teheran rappresentano una risposta alle richieste di Washington, senza coinvolgere direttamente altri attori regionali.

? Domande chiave Come può il Pakistan mediare i 14 punti di Washington?. Quali sono le controproposte nucleari inviate da Teheran agli americani?. Perché l'Iran ha lanciato un avvertimento specifico verso gli Emirati?. Come cambierà la gestione dello Stretto di Hormuz dopo l'incontro con l'Oman?.? In Breve Il portavoce Esmaeil Baqaei difende l'arricchimento dell'uranio secondo protocolli internazionali.. Teheran avverte gli Emirati di non stringere legami con Israele.. Delegati iraniani e omaniti definiscono i pedaggi per le navi nello Stretto di Hormuz.. Il Pakistan funge da mediatore per lo scambio dei 14 punti americani.. Teheran utilizza... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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