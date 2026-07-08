Gli Stati Uniti stanno valutando l’ipotesi di prendere il controllo dell’isola di Kharg, il principale terminale petrolifero iraniano nel Golfo Persico. Secondo fonti, il governo americano avrebbe annunciato un nuovo attacco, ma senza colpire le infrastrutture petrolifere. Inoltre, si parla di un possibile blocco navale dello Stretto di Hormuz per impedire il passaggio di navi in partenza o dirette verso i porti iraniani.

Gli Stati Uniti potrebbero tentare di prendere il controllo dell’Isola di Kharg, il principale terminale petrolifero iraniano nel Golfo Persico, e introdurre un blocco navale dello Stretto di Hormuz per impedire alle navi in partenza e dirette verso i porti iraniani di passare. Lo ha suggerito il presidente Donald Trump, che avrebbe anche parlato di ulteriori attacchi sull’Iran questa sera. Trump torna a puntare l'isola di Kharg Perché l'isola di Kharg è così importante Possibile un nuovo blocco dello Stretto di Hormuz Cosa è successo tra Iran e Usa Trump torna a puntare l’isola di Kharg Dopo aver dichiarato finito il cessate il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Guerra Iran Usa, Trump vuole l'isola di Kharg e annuncia un nuovo attacco ma "senza colpire il petrolio"

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