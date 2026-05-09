Una tensione crescente si registra tra gli Stati Uniti e l’Iran, con l’ex presidente che dichiara di attendere una risposta da Teheran. Nel frattempo, al largo dell’isola di Kharg è stata individuata una chiazza di petrolio che si estende in mare. Nessun dettaglio ufficiale sulle cause di questa fuoriuscita né sulle eventuali conseguenze immediate, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione.

Il presidente americano Donald Trump ha detto di aspettarsi “stanotte” una risposta dall’Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Conversando con i media in serata, Trump ha risposto “lo scopriremo molto presto”, replicando alla domanda se l’Iran stia intenzionalmente rallentando il processo dei colloqui per arrivare a una fine definitiva delle ostilità. “Dovrei ricevere una lettera dall’Iran stanotte, quindi vedremo come andrà a finire”, ha osservato il tycoon. Una grande chiazza di petrolio si sta diffondendo al largo dell’isola di Kharg, in Iran, un terminale chiave per l’esportazione di petrolio della Repubblica islamica. Lo riporta il ‘New York Times’.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, Trump: “Aspetto una risposta da Teheran”. Chiazza di petrolio al largo dell’isola di Kharg

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Guerra in Iran, Donald Trump annuncia una tregua di due settimane

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